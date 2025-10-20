Durvalumab perioperatorio aumenta la sopravvivenza nel tumore gastrico operabile

Sette pazienti su dieci con tumore gastrico operabile sono vivi a tre anni grazie a un percorso perioperatorio che integra l’immunoterapia durvalumab alla chemioterapia, come documentato da un ampio studio internazionale di fase 3. Un dato solido, che sposta l’orizzonte della cura e rende più concreto il dialogo tra medici e pazienti. Un cambio di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Durvalumab perioperatorio aumenta la sopravvivenza nel tumore gastrico operabile

Scopri altri approfondimenti

Tumore gastrico, nuova immunoterapia a base di durvalumab: a tre anni vivi 2 pazienti su 3 - Grazie ad un nuovo regime di immunoterapia a base di durvalumab pre e post l'intervento chirurgico più chemioterapia, sono vivi a tre anni più di due terzi dei pazienti ... Secondo msn.com

Tumore al seno, aumenta la sopravvivenza metastatica: ecco le terapie che cambiano la storia - Il tumore del seno, il più frequente in Italia in tutta la popolazione, in 10 anni ha fatto registrare un incremento dell'11% dei nuovi casi: erano 48mila nel 2014, ne sono stati stimati 53. Si legge su notizie.tiscali.it