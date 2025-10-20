Duplice omicidio di Paupisi domani l’interrogatorio di garanzia per Ocone

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il trasferimento dal carcere di Campobasso a quello di Benevento, con lo spostamento delle indagini nel capoluogo sannita, per Salvatore Ocone è arrivato il momento del primo confronto formale con l'autorità giudiziaria. L'appuntamento per l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio Cosimo, è per domani alle 10 presso la struttura circondariale di Benevento. L'atto, secondo il racconto de Il Quotidiano del Molise, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, Roberto Nuzzo. Il 58enne, reo confesso, deve rispondere di accuse gravissime: duplice omicidio aggravato da legami familiari, tentato omicidio e sequestro di persona.

Il duplice omicidio di Maurizio Scorza e Hanene Hedhli: modus operandi, condanne e questioni irrisolte: La sera del 4 aprile 2022, al confine tra i comuni di Castrovillari e Cassano Ionio, si consumò una tragedia che scosse la Piana di Sibari: Maurizio Scorza - facebook.com Vai su Facebook

Dietro il duplice omicidio di Apricena uno scontro per il mercato della droga. La Dda: «Atto emblematico della mafia» - X Vai su X

Strage di Paupisi: Antonia, la 16enne aggredita dal Salvatore Ocone apre gli occhi - Strage di Paupisi: Antonia, la 16enne aggredita dal padre Salvatore Ocone (che ha ucciso anche moglie e il figlio) mostra segni di risveglio. Lo riporta quotidianodelsud.it

Duplice omicidio a Paupisi: Neuromed, segni miglioramento per la 16enne. Respira da sola - Migliorano le condizioni della ragazza di 16 anni ferita gravemente alla testa dal padre Salvatore Ocone nella strage familiare di Paupisi. Da ntr24.tv

Duplice omicidio a Paupisi, Ocone ancora in isolamento. Si va verso perizia psichiatrica - Salvatore Ocone, autore della strage familiare di Paupisi, resta in isolamento nel carcere di Campobasso dove è da due settimane; non si sa ancora se e eventualmente quando sarà trasferito a Benevento ... Riporta ntr24.tv