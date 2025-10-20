Due operai schiacciati da pesanti lastre di vetro nel catanese | un morto e un ferito grave

Tragedia in una vetreria di San Giovanni La Punta (Catania): un operaio di 58 anni di origini congolesi è morto e un collega di 34 è rimasto gravemente ferito. Indagini in corso su cause e sicurezza. In Sicilia in aumento i morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

