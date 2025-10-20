Due incidenti mortali sul lavoro | operaio schiacciato da una lastra di vetro nel Catanese 64enne precipita da un tetto nel Riminese

Ancora incidenti mortali sul lavoro: due le morti bianche lunedì 20 ottobre. Un uomo di 58 anni ha perso la vita in una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Ferito anche un collega di 34 anni. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che i due stessero trasportando una pesante lastra di vetro, che ha ceduto e ha schiacciato l’operaio. Il 34enne in condizioni gravi è stato trasportato al Policlinico di Catania in elisoccorso. Al momento le sue condizioni sono stazionarie. I carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro si sono recati sul posto per svolgere le indagini e chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali colpe e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

