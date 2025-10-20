due giorni a casal di principe aprono la svolta per le aree rurali e le marinerie

Tempo di lettura: 3 minuti Quella del 17 e 18 ottobre a Casal di Principe è stata una due giorni “ricca e partecipata” che segna la nascita di una grande novità organizzativa per il settore agroalimentare italiano. Altragricoltura ha formalmente lanciato la Confederazione Sindacale per la Sovranità Alimentare (CSSA) e, in alleanza con CNA Agroalimentare e l’Alleanza Sociale, ha dato il via alla Costituente per la Sovranità Alimentare. La location scelta per l’avvio della Costituente, Casa Don Diana, ha fornito un forte valore simbolico, incarnando il riscatto del territorio, la Giustizia e la Legalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

