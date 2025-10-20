Due escursionisti recuperati nella notte a 2.700 metri di quota

L'intervento del soccorso alpino di Auronzo ha permesso di portare in salvo due amici, un 21enne di Venezia e un 29enne di Roma, che si erano persi ieri sera nell'area delle cime di Lavaredo. L'allarme è partito alle 22.20, quando i due escursionisti si sono messi in contatto con il suem. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

