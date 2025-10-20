Due aggressioni col machete arrestato un diciottenne tunisino | Ha rischiato di ucciderli
Milano, 20 ottobre 2025 – Girava per le strade di Milano con un coltello a serramanico e un machete dalla lama lunga 46 centimetri, che nella notte tra sabato e domenica ha usato per ferire due connazionali. Il primo è stato colpito alle spalle, dal 18enne tunisino, all’intersezione fra via Gorizia e via Ascanio Sforza, raggiunto da “ due fendenti alla testa”. L’altro nordafricano, intervenuto in aiuto del ferito, ha inseguito l’aggressore che in piazza XXIV Maggio ha fatto calare il machete verso il suo volto, colpendo il braccio che l’uomo aveva alzato per proteggersi. Un’azione proseguita fino a via Custodi, dove è terminata la fuga del giovane, raggiunto da altri nordafricani e infine bloccato attorno alle 4 dagli agenti del Reparto radiomobile della polizia locale, che si trovavano nel comando e sono stati allertati dalle urla sulla strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Aggredito col machete da un gruppo di immigrati per futili motivi. #Fuoridalcoro - X Vai su X
Fuori dal coro. . Aggredito col machete da un gruppo di immigrati per futili motivi. #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook
Milano, aggredisce due persone con un machete: arrestato 19enne tunisino - I feriti sono stati ricoverati in ospedale 20 e 30 giorni di prognosi ... msn.com scrive
Aggressione con machete a Davagna, colpisce il vicino di casa: 67enne in codice rosso - La vittima dell’aggressione, un uomo di 67 anni, ha riportato importanti ferite alla testa: è stato ... Segnala primocanale.it
San Vittore Olona, tenta di aggredire il fratello con un machete: arrestato - Stava litigando con il fratello brandendo un machete per minacciarlo e all’arrivo dei militari, intervenuti per cercare di portare la calma, ha ferito con una gomitata uno ... Da msn.com