Milano, 20 ottobre 2025 – Girava per le strade di Milano con un coltello a serramanico e un machete dalla lama lunga 46 centimetri, che nella notte tra sabato e domenica ha usato per ferire due connazionali. Il primo è stato colpito alle spalle, dal 18enne tunisino, all’intersezione fra via Gorizia e via Ascanio Sforza, raggiunto da “ due fendenti alla testa”. L’altro nordafricano, intervenuto in aiuto del ferito, ha inseguito l’aggressore che in piazza XXIV Maggio ha fatto calare il machete verso il suo volto, colpendo il braccio che l’uomo aveva alzato per proteggersi. Un’azione proseguita fino a via Custodi, dove è terminata la fuga del giovane, raggiunto da altri nordafricani e infine bloccato attorno alle 4 dagli agenti del Reparto radiomobile della polizia locale, che si trovavano nel comando e sono stati allertati dalle urla sulla strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due aggressioni col machete, arrestato un diciottenne tunisino: “Ha rischiato di ucciderli”