Dsquared2 annunciato il licenziamento di circa 40 dipendenti della sede di Milano
Milano, 20 ottobre 2025 – Crisi anche per il gruppo Dsquared2, che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per una quarantina di lavoratori della sede milanese. Ad annunciarlo è la stessa azienda fondata dai gemelli Dean e Dan Caten, spiegando che “l'industria della moda continua ad affrontare sfide profonde e complesse, che hanno un impatto sui marchi di tutto il mondo” e “in risposta all'evoluzione del panorama di mercato, il Gruppo Dsquared2 sta avviando una riorganizzazione strategica in tutti i suoi uffici globali”. La procedura di licenziamento collettivo, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2026 - si legge nel comunicato - sarà “condotta nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
