Dsquared2 annuncia circa 40 licenziamenti nella sede di Milano
Annunciati circa 40 licenziamenti nella sede di Milano dell'azienda di moda Dsquared2. Lo rende noto lo stesso gruppo, spiegando di stare per avviare una riorganizzazione strategica a livello globale.Sfide mondialiDa quanto si legge, “l'industria della moda continua ad affrontare sfide profonde e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
