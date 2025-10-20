Droni e software per cercare gli scomparsi

Un software di intelligenza artificiale capace di individuare persone disperse anche tra la vegetazione più fitta e distinguere il calore umano da quello ambientale: è l’ultima innovazione sviluppata dal Nucleo operativo aereo (Noa) di Recanati, realtà di protezione civile specializzata nel supporto aereo alle operazioni di ricerca e soccorso. L’occasione per metterlo alla prova è stata un’esercitazione a San Lorenzo di Treia, dove i volontari hanno testato la quinta versione del loro software di rilevamento oggetti, interamente progettato e programmato da un team interno di ingegneri e piloti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droni e software per cercare gli scomparsi

Altre letture consigliate

DJI Enterprise ha appena presentato DJI FlightHub 2 AIO, il primo dispositivo integrato All-In-One (hardware + software) per la gestione dei droni in cloud, che permette il monitoraggio dei voli in tempo reale, la collaborazione tra team, e l’utilizzo di strumenti di - facebook.com Vai su Facebook

Droni e software per cercare gli scomparsi - Un software di intelligenza artificiale capace di individuare persone disperse anche tra la vegetazione più fitta e distinguere il ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesi - Un “allarme droni” dai contorni e dalle proporzioni ancora non chiare getta nel caos i voli in Scandinavia. Secondo rainews.it

Droni sospetti negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, chiuso lo spazio aereo. Poi l'annuncio: "Sono scomparsi nel nulla" - Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo sono stati costretti a chiudere dopo che sono stati avvistati dei droni nelle vicinanze, causando gravi disagi. Segnala affaritaliani.it