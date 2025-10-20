Droni e software per cercare gli scomparsi

Un software di intelligenza artificiale capace di individuare persone disperse anche tra la vegetazione più fitta e distinguere il calore umano da quello ambientale: è l’ultima innovazione sviluppata dal Nucleo operativo aereo (Noa) di Recanati, realtà di protezione civile specializzata nel supporto aereo alle operazioni di ricerca e soccorso. L’occasione per metterlo alla prova è stata un’esercitazione a San Lorenzo di Treia, dove i volontari hanno testato la quinta versione del loro software di rilevamento oggetti, interamente progettato e programmato da un team interno di ingegneri e piloti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

