Droga violenza sessuale rapina e truffa agli anziani | quattro arresti

Tempo di lettura: 2 minuti La questura di Padova ha eseguito quattro arresti per vari reati, tra cui droga, rapina e truffa agli anziani, In manette è finito un 23enne tunisino, irregolare in Italia, già noto alle forze dell’ordine,, al quale sono stati sequestrati 700 euro frutto dello spaccio di droga. L’uomo è stato bloccato dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un 50enne. Dopo la convalida dell’arresto, lo straniero è stato espulso e accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). Arrestato anche un 29enne originario di Aversa (Napoli) con precedenti per violenza sessuale di gruppo, responsabile di tentata truffa ad un anziano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga, violenza sessuale, rapina e truffa agli anziani: quattro arresti

