Droga nei boschi della Tuscia blitz dei carabinieri con gli elicotteri | smantellati accampamenti per lo spaccio
Lotta allo spaccio di droga nei boschi della Tuscia. Blitz dei carabinieri della compagnia di Ronciglione con il supporto degli elicotteri del nucleo di Roma Urbe: dall'alto hanno consentito di orientare la ricognizione e la mappatura del territorio, individuando le aree di intervento e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dorio, volontari e Polizia locale “puliscono” i boschi dai bivacchi: presi a sassate da presunti spacciatori di droga Il leghista Zoffili che ha partecipato alla giornata organizzata dalle amministrazioni comunali di Colico e Piantedo: «Siamo stati ripetutamente min - facebook.com Vai su Facebook
? Cremeno, retata nei boschi della droga: smantellati due bivacchi degli spacciatori http://dlvr.it/TNf95k #Cremeno #Droga #Spacciatori #Carabinieri #Sicurezza - X Vai su X
Droga nei boschi della Tuscia: nuovo sequestro a Vitorchiano - Continua senza sosta l’attività volta all’individuazione e alla bonifica delle piazze di spaccio in zona boschiva che, ormai da diversi mesi, i Carabinieri hanno avviato con ... Come scrive newtuscia.it
Droga nei boschi del Chianti. Arrestati due spacciatori. L’Arma sequestra 250 dosi - Si tratta di due marocchini, il più giovane ha 22 anni, l’altro 42: uno era irregolare in Italia . Si legge su msn.com
Rieti, droga: blitz della polizia nei boschetti di spaccio - Nella mattinata di ieri, dal cielo e da terra, la quadra mobile ha attuato una vasta azione, per ... Si legge su ilmessaggero.it