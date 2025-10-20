Droga | Mantovano ' superare abbandono tema' Gasparri ' informare compito buona politica' Rpt

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo superare un decennio abbondante di sostanziale abbandono", nei confronti di questo tema da parte degli esecutivi. "Ancora oggi è troppo diffusa la convinzione che tutto sommato lo spinello non fa male. Una convinzione sbagliata che c'era già quando ho iniziato a fare il giudice, ma oggi la media di Thc è del 29%. Il salto culturale sta nell'abbandonare la distinzione anacronistica tra leggero e pesante, perché di droghe leggere non ce ne sono più. A messo che ci siano mai state". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano, durante il panel introduttivo del convegno 'Liberi dalle droghe, liberi dalle parole - Per superare ogni forma di dipendenza', organizzato a Palazzo Madama dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

