Droga e telefoni tre lanci all' interno del carcere delle Vallette a Torino | tutto sequestrato

Trecento grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, uno smartphone e due microtelefoni. È quanto è stato lanciato da ignoti, in tre diversi episodi, nella sola giornata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, all'interno del perimetro del carcere delle Vallette a Torino, evidentemente affinché. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

