Roma, 20 ottobre 2025 - Cresce l'allarme in Alto Adige per la droga chiamata 'nitazeni', un oppioide sintetico pericolosissimo e molto più potente del fentanyl, dopo che le analisi hanno rilevato che un ragazzo di 28 anni di Brunico, trovato senza vita il 10 settembre 2024 all'interno di un'azienda, era morto dopo l’assunzione di quella sostanza stupefacente. Il giovane è la prima vittima ufficiale di nitazeni, non solo nella provincia di Bolzano, ma anche a livello nazionale (Anche se il Ris di Roma ha iniziato ad indagare dopo la morte sospetta di un uomo di 30 anni lo scorso anno a Brunico). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droga, allarme nitazeni: la prima vittima di overdose in Alto Adige. Cosa sono questi oppioidi sintetici più forti del fentanyl