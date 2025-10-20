Dries Mertens | dal Psv Eindhoven alla storia del Napoli
Napoli, 20 ottobre 2025 – Il Psv Eindhoven non è una compagine qualsiasi per i cuori azzurri, infatti dall'Olanda è arrivato nel 2013 un giovane belga che avrebbe cambiato la storia del Napoli: Dries Mertens. La storia d'amore tra l'attaccante e la città di Partenope non ebbe inizio in quella stagione, ma nell'anno precedente. Il 4 ottobre del 2012, la squadra di Walter Mazzarri scese in campo al Psv Stadion per la seconda giornata del girone F di Europa League. I biancorossi giocarono sul terreno di gioco come se fossero indiavolati, ma spiccò specialmente uno tra gli 11 scelti da Advocaat, un'ala venticinquenne: un gol ed un assist nella sfida vinta 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
