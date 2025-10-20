Dress code a scuola | i Presidi chiedono l' intervento del MiM

Scuolalink.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio dell'anno riapre il dibattito sul dress code a scuola. Senza disposizioni centralizzate, i dirigenti emanano regolamenti interni autonomi. Si moltiplicano i divieti su minigonne, shorts e ciabatte, citando la necessità di decoro. La questione divide e ora molti presidi chiedono un intervento del Ministero per una linea guida nazionale.Regole a macchia di leopardo e sensibilità diverseCon il ritorno tra i banchi, la questione del codice di abbigliamento torna ciclicamente protagonista nelle scuole italiane. Attualmente, il panorama nazionale assiste a una marcata frammentazione normativa, con ogni istituto che agisce in completa autonomia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

dress code a scuola i presidi chiedono l intervento del mim

© Scuolalink.it - Dress code a scuola: i Presidi chiedono l'intervento del MiM

Argomenti simili trattati di recente

Dress code a scuola, è polemica in un liceo, richiamati alcuni docenti: “Non si entra nei laboratori con le infradito”. E un dirigente si appella al Ministro ... - L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in primo piano la questione del decoro nell'abbigliamento degli studenti, con i dirigenti scolastici che, in assenza di disposizioni centralizzate, stanno em ... Da orizzontescuola.it

Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe. Siete d'accordo? - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l'inizio del nuovo anno scolastico, come ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Scuola, c’è il dress code: niente abiti succinti né pance scoperte - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l’inizio del nuovo anno scolastico, come ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dress Code Scuola Presidi