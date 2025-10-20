Dress code a scuola | i Presidi chiedono l' intervento del MiM

L'inizio dell'anno riapre il dibattito sul dress code a scuola. Senza disposizioni centralizzate, i dirigenti emanano regolamenti interni autonomi. Si moltiplicano i divieti su minigonne, shorts e ciabatte, citando la necessità di decoro. La questione divide e ora molti presidi chiedono un intervento del Ministero per una linea guida nazionale.Regole a macchia di leopardo e sensibilità diverseCon il ritorno tra i banchi, la questione del codice di abbigliamento torna ciclicamente protagonista nelle scuole italiane. Attualmente, il panorama nazionale assiste a una marcata frammentazione normativa, con ogni istituto che agisce in completa autonomia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Dress code a scuola: i Presidi chiedono l'intervento del MiM

Argomenti simili trattati di recente

Il dress code del nostro venerdì sera? Pantofole, serie tv del momento, ma soprattuto un morso generoso di questi mini donuts salati preparati con la robiola Sabelli. C'è chi lo chiama sushi, c'è chi lo chiama felicità. Segui la ricetta di Frames of sugar- Fotogram - facebook.com Vai su Facebook

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri #milan #allegri #regole #codice - X Vai su X

Dress code a scuola, è polemica in un liceo, richiamati alcuni docenti: “Non si entra nei laboratori con le infradito”. E un dirigente si appella al Ministro ... - L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in primo piano la questione del decoro nell'abbigliamento degli studenti, con i dirigenti scolastici che, in assenza di disposizioni centralizzate, stanno em ... Da orizzontescuola.it

Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe. Siete d'accordo? - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l'inizio del nuovo anno scolastico, come ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Scuola, c’è il dress code: niente abiti succinti né pance scoperte - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe, perfino zeppe improbabili, infradito o jeans strappati: con l’inizio del nuovo anno scolastico, come ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it