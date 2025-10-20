Dress code a scuola è polemica in un liceo richiamati alcuni docenti | Non si entra nei laboratori con le infradito E un dirigente si appella al Ministro | Intervenga come fatto con i cellulari

L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in primo piano la questione del decoro nell'abbigliamento degli studenti, con i dirigenti scolastici che, in assenza di disposizioni centralizzate, stanno emanando circolari e regolamenti interni in autonomia, creando un panorama di regole a macchia di leopardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il dress code del nostro venerdì sera? Pantofole, serie tv del momento, ma soprattuto un morso generoso di questi mini donuts salati preparati con la robiola Sabelli. C'è chi lo chiama sushi, c'è chi lo chiama felicità. Segui la ricetta di Frames of sugar- Fotogram - facebook.com Vai su Facebook

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri #milan #allegri #regole #codice - X Vai su X

Dress code a scuola, arriva lo schema per spiegare agli studenti come devono vestirsi - Back to school, ma questa volta con un “plot twist”: a Taormina, in un istituto superiore, non si torna solo con zaini nuovi e penne colorate, ma anche con un dress code ufficiale. Come scrive skuola.net

Dress code a scuola: ne abbiamo bisogno? - Nelle scuole italiane uno dei temi più delicati è quello delle regole imposte all’abbigliamento degli studenti per evitare che si presentino a lezione vestiti in modo sconveniente. Scrive ilrestodelcarlino.it

Dress code a scuola: no a unghie lunghe e scollature. Decoro o repressione? - Con circolari e persino depliant illustrativi, diversi istituti italiani stanno specificando al dettaglio quale debba essere il dress code a ... Si legge su iodonna.it