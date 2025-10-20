Dress code a scuola è polemica in un liceo richiamati alcuni docenti | Non si entra nei laboratori con le infradito E un dirigente si appella al Ministro | Intervenga come fatto con i cellulari

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio dell'anno scolastico ha riportato in primo piano la questione del decoro nell'abbigliamento degli studenti, con i dirigenti scolastici che, in assenza di disposizioni centralizzate, stanno emanando circolari e regolamenti interni in autonomia, creando un panorama di regole a macchia di leopardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dress code a scuola, arriva lo schema per spiegare agli studenti come devono vestirsi - Back to school, ma questa volta con un “plot twist”: a Taormina, in un istituto superiore, non si torna solo con zaini nuovi e penne colorate, ma anche con un dress code ufficiale. Come scrive skuola.net

Dress code a scuola: ne abbiamo bisogno? - Nelle scuole italiane uno dei temi più delicati &#232; quello delle regole imposte all’abbigliamento degli studenti per evitare che si presentino a lezione vestiti in modo sconveniente. Scrive ilrestodelcarlino.it

Dress code a scuola: no a unghie lunghe e scollature. Decoro o repressione? - Con circolari e persino depliant illustrativi, diversi istituti italiani stanno specificando al dettaglio quale debba essere il dress code a ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Dress Code Scuola 232