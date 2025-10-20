Dramma nella notte in Tangenziale | salvo dopo lo schianto muore travolto mentre riceve aiuto Altri tre feriti
Sciagura stradale nel cuore della nottata tra domenica e lunedì lungo il tratto di tangenziale, ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto. Un forlivese di 48 anni è morto ed altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
