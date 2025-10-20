Dramma nella notte in Tangenziale | salvo dopo lo schianto muore travolto mentre riceve aiuto Altri tre feriti

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciagura stradale nel cuore della nottata tra domenica e lunedì lungo il tratto di tangenziale, ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto. Un forlivese di 48 anni è morto ed altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Drammi, gelosie e colpi di scena: tutto quello che accadrà nella puntata de «La notte nel cuore» del 2 ottobre - La soap turca La notte nel cuore torna in prima serata giovedì 2 ottobre con una nuova puntata carica di emozioni e colpi di scena. Da donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Dramma Notte Tangenziale Salvo