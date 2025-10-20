Dragon Ball | fan notano un dettaglio che spiega i dinosauri nel mondo di Akira Toriyama
Tra Dei distruttori e Saiyan leggendari, una battuta di Beerus è rimasta nella storia come il più spassoso e inspiegabile paradosso dell'intera saga di Dragon Ball. In Dragon Ball Super, il Dio della Distruzione Beerus rivela di aver sterminato i dinosauri per un motivo assurdo: "erano stati maleducati". Secondo alcuni fan questo creerebbe una sorta di paradossale sottotrama che motiverebbe la presenza di alcuni dinosauri, rappresentando perfettamente lo spirito giocoso e surreale del mondo di Akira Toriyama. Beerus, il Dio che cancellò i dinosauri per un capriccio Dragon Ball Super ha riacceso la curiosità dei fan con l'arrivo di Beerus, il temutissimo Dio della Distruzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
