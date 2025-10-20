Down in tutto il mondo per molti servizi online | disagi per Amazon Canva e Perplexity cosa è successo

Mattinata difficile per la rete globale: numerose piattaforme online, tra cui Amazon Cloud, Perplexity, Roblox, Canva, Clash Royale e Snapchat, hanno subito gravi interruzioni. I problemi, segnalati in più Paesi, hanno interessato in particolare i servizi legati al lavoro e alla comunicazione.Le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche questi approfondimenti

Amazon Aws down, in via di risoluzione i malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - X Vai su X

Migliaia di segnalazioni su Downdetector per il crollo dei siti in tutto il mondo, da Canva a Perplexity: colpa del down di AWS, servizio di cloud computing di Amazon - facebook.com Vai su Facebook

Down in tutto il mondo per molti servizi online: disagi per Amazon, Canva e Perplexity, cosa è successo - Mattinata di disservizi globali: in tilt Amazon Web Services, Canva, Perplexity e altri siti utilizzati ogni giorno da milioni di utenti ... Come scrive quicomo.it

AWS Down, interrotti siti e app in tutto il mondo: colpiti Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat - Una grave interruzione di Internet ha colpito decine di siti web, giochi online e app molto popolari, tra cui Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat. Scrive msn.com

AWS down in tutto il mondo: malfunzionamenti diffusi. Ecco la causa - Criticità nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, su siti e piattaforme che usano la piattaforma cloud di Amazon Web Services (AWS). msn.com scrive