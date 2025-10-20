Dove vedere in tv Union SG-Inter Champions League calcio | orario programma streaming
Siamo pronti per vivere l’attesissima terza giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra sempre più nel vivo con altri 3 punti in palio di enorme importanza verso la qualificazione per il turno successivo. Anche se solamente a gennaio sapremo la classifica finale, ogni punto o vittoria potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Nel caso dell’Inter (reduce da due vittorie nelle prime due uscite) il programma prevede la trasferta in casa dei belgi del Royale Union Saint-Gilloise alle ore 21.00 di martedì 21 ottobre allo stadio Joseph Marien di Bruxelles. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lecco Union Brescia, Sky o Now? Ecco dove vedere la partita https://tinyurl.com/aapk4p8v - facebook.com Vai su Facebook
Royale Union SG-Inter Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Archiviata la super sfida vinta all’Olimpico con la Roma e prima del big match scudetto contro il Napoli, i nerazzurri ... Da msn.com
Dove vedere Union SG-Inter: diretta TV e streaming del match - La squadra di Cristian Chivu, invece, arriva dalle due vittorie ottenute contro lo Slavia Praga a San Siro e contro l’ Ajax nella prima giornata giocata ad Amsterdam. Segnala passioneinter.com
Union SG-Inter (Youth League): quando si gioca e dove vederla in tv - La terza giornata della fase campionato di UEFA Youth League vedrà l' Inter impegnata in trasferta sul campo dell' Union Saint- Da msn.com