Dove vedere in tv Real Madrid-Juventus Champions League calcio | orario programma streaming

Dopo circa 20 giorni di stop ritorna questa settimana l’appuntamento con la Champions League 2025. Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre verrà infatti disputata la terza giornata della massima competizione europea a squadre. Il format, rinnovato l’anno scorso, prevede ora un’unica classifica, nella quale le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale. Tornano in campo anche le italiane con la Juventus attesa da un match più che complicato. I bianconeri affronteranno infatti in trasferta il Real Madrid nella serata di mercoledì 22 ottobre. Partita difficilissima per gli uomini di Tudor, reduci dalla prima sconfitta in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Real Madrid-Juventus, Champions League calcio: orario, programma, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

#Calcio ? Champions League femminile: ecco a che ora vedere oggi Real Madrid-Roma . - X Vai su X

A partire dalle ore 15:00 di domenica 05 ottobre sarà possibile seguire il match in diretta streaming a pagamento https://shorturl.at/KL3Xm per acquistare il ticket e vedere la partita #realmonterotondo #siamomonterotondo #seried #lnd - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Real Madrid-Juventus in TV e streaming? - Juventus sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni: 1. Da goal.com

Real Madrid-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Nuova sfida di Champions per la Juventus, al Bernabeu la classica contro il Real Madrid: in questa pagina tutte le info su diretta tv, streaming e formazioni. Lo riporta goal.com

Getafe-Real Madrid, dove vedere la sfida di Liga in tv e streaming - Nel fine settimana ci sarà spazio anche per il ritorno del Real Madrid, che punta a tenersi il primo posto in Liga. Come scrive tag24.it