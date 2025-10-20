Dove vedere in tv PSV Eindhoven-Napoli Champions League calcio | orario programma streaming

Il grande calcio continentale per club, archiviata la lunga sosta per le nazionali, è pronto a riprendere il centro della scena. La Champions League torna nuovamente in campo per disputare il terzo turno della League Phase. Nel programma dei match merita la giusta attenzione anche un confronto che potrebbe regalare spettacolo ed emozioni. Il Napoli, reduce dal prezioso successo interno con lo Sporting Lisbona, affronta in trasferta il PSV Eindhoven. La partita si giocherà al Philips Stadium, il fischio d’inizio è previsto martedì 21 ottobre alle ore 21:00. Gli olandesi hanno raccolto un solo punto nelle prime due uscite in virtù della sconfitta interna incassata contro l’Union Saint-Gilloise e del pareggio agguantato sul difficile campo del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv PSV Eindhoven-Napoli, Champions League calcio: orario, programma, streaming

