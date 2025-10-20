Dove vedere in tv l’Italia femminile ai Mondiali ginnastica artistica 2025 | orario esatto 21 ottobre programma streaming

Giornata di vigilia per l’Italia, che martedì 21 ottobre sarà impegnata nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale femminile è stata inserita nella quinta suddivisione e dunque scenderà in pedana a Jakarta (Indonesia) alle ore 06.30 italiane (le ore 11.30 locali): le azzurre cercheranno di eseguire i loro migliori esercizi per meritarsi l’ingresso alle varie finali (le migliori otto per le singole specialità e le migliori ventiquattro per l’all-around). Asia D’Amato e Giulia Perotti incominceranno la loro avventura nel concorso generale individuale partendo dalle parallele asimmetriche, dove saranno affiancate anche da Chiara Barzasi. 🔗 Leggi su Oasport.it

