Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari partite 20 ottobre programma streaming
Il sipario si alza sulla nuova stagione di Superlega e il primo turno promette già emozioni forti. In due giorni si concentra un programma ricco di fascino e di storie da raccontare: sei sfide che segnano l’inizio di un campionato dal profilo altissimo, dove la certezza più grande è l’equilibrio. Le big restano il punto di riferimento, ma le rivali si sono rinforzate e il livello medio continua a crescere. L’ultima immagine della passata stagione è quella dell’ Itas Trentino che alza lo scudetto, dopo una finale intensa con la Lube Civitanova, rinata nel finale di torneo. Sullo sfondo, la Sir Susa Vim Perugia aveva chiuso con l’orgoglio europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
