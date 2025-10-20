Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Pavlásek Zieli?ski ATP Basilea 2025 | orario programma streaming

Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, continuerà domani, martedì 21 ottobre, quando scenderanno in campo anche gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2. La coppia italiana sfiderà il ceco Adam Pavlásek ed il polacco Jan Zieli?ski nel match che si giocherà sull’ IWB Court 1, e che sarà il quinto ed ultimo di giornata, col programma che inizierà alle 12.00. C’è un unico precedente sul circuito maggiore tra le due coppie, con gli azzurri che sono stati sconfitti nel corso di questa stagione nei sedicesimi di Wimbledon in due tiebreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

