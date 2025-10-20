Con il ritorno della Champions League 2025-2026, anche l’Atalanta è pronta a risalire sul massimo palcoscenico continentale per giocarsi le sue chance nella terza giornata della “Fase Campionato” del cammino europeo. La “Dea” di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo se la vedrà contro i cechi dello Slavia Praga partendo, almeno sulla carta, con la condizione di favorita. Finora si qui De Roon e soci hanno raccolto 3 punti, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con 1 solo punto raccolto. Come seguire il match in tv? Il match tra Atalanta e Slavia Praga sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming