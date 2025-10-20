Dove vedere in tv Atalanta-Slavia Praga Champions League calcio | orario programma streaming
Con il ritorno della Champions League 2025-2026, anche l’Atalanta è pronta a risalire sul massimo palcoscenico continentale per giocarsi le sue chance nella terza giornata della “Fase Campionato” del cammino europeo. La “Dea” di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo se la vedrà contro i cechi dello Slavia Praga partendo, almeno sulla carta, con la condizione di favorita. Finora si qui De Roon e soci hanno raccolto 3 punti, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con 1 solo punto raccolto. Come seguire il match in tv? Il match tra Atalanta e Slavia Praga sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pro Direct Soccer Italia. NEIKED · Glide. Get ready with me! Insieme a @newbalance a vedere Atalanta - Como ? #ProDirectSoccer #NewBalance #Atalanta #SerieA #scarpedacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta Lazio: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! https://lazionews.eu/notizie/dove-vedere-atalanta-lazio-tv-streaming/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #AtalantaLazio #tv #streaming #diretta #NewBalanceStadium #SerieA - X Vai su X
Atalanta-Slavia Praga dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Terza partita di Champions per l'Atalanta di Juric, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: ecco come vederla in tv e streming e le ultime sulle formazioni. goal.com scrive
Dove vedere Inter e Atalanta in tv e streaming - L’Inter per dare continuità alla bella prestazione di Amsterdam contro l’Ajax e rimanere a punteggio pieno, l’Atalanta contro il Brugge per riscattare immediatamente il 4- Si legge su ilfattoquotidiano.it
Dove vedere Inter-Slavia Praga del 30 Settembre 2025 in TV e streaming? - L'Inter si prepara all'esordio casalingo in Champions contro lo Slavia Praga; diretta esclusiva su Sky il 30 settembre 2025. tech.everyeye.it scrive