Dove si colloca nella cronologia del franchise Predator | Badlands

Dopo aver riscosso un enorme successo con progetti come Prey e Predator: Killer of Killers, il franchise di Predator si sta preparando per il suo grande ritorno al cinema. A novembre uscirà Predator: Badlands, che ha suscitato molte discussioni per i suoi collegamenti con il franchise di Alien. Il regista Dan Trachtenberg ha sfruttato appieno il fatto che entrambe le iconiche produzioni fantascientifichehorror coesistono nello stesso universo, visto che la protagonista Thia (Elle Fanning) è una Weyland-Yutani sintetica. In un'epoca di universi cinematografici condivisi, i fan non possono fare a meno di chiedersi come Predator: Badlands si inserisca nelle linee temporali di Alien e Predator, ma sembra che sarà un capitolo piuttosto autonomo.

