' Dov’è la vittoria?' serata dedicata ad un diario inedito della Prima Guerra Mondiale

Ferraratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 alle 21 presso la sala Effatà della parrocchia San Giovanni Evangelista a Quacchio è in programma la presentazione del libro 'Dov’è la vittoria?' curato da Paolo Seno, studioso e appassionato di storia della Grande Guerra. Si tratta di un volume che si basa sul diario redatto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

