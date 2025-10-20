' Dov’è la vittoria?' serata dedicata ad un diario inedito della Prima Guerra Mondiale
Mercoledì 22 alle 21 presso la sala Effatà della parrocchia San Giovanni Evangelista a Quacchio è in programma la presentazione del libro 'Dov’è la vittoria?' curato da Paolo Seno, studioso e appassionato di storia della Grande Guerra. Si tratta di un volume che si basa sul diario redatto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
