Doppia scossa di terremoto nel Campi Flegrei

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto si sono verificate nell'area dei Campi Flegrei a poche ore di distanza l'una dall'altra. La prima è stata registrata alle ore 23.57 di domenica 19 ottobre con magnitudo 2.2 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8273, 14.1422 ad una profondità di 2 km. Il secondo sisma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

doppia scossa terremoto campiDoppia scossa di terremoto nel Campi Flegrei - Due scosse di terremoto si sono verificate nell'area dei Campi Flegrei a poche ore di distanza l'una dall'altra. Secondo napolitoday.it

doppia scossa terremoto campiTerremoto oggi in Friuli Venezia Giulia, 19 ottobre, scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Udine: dati Ingv - L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 2. Si legge su centrometeoitaliano.it

doppia scossa terremoto campiTerremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5 - 5 alle ore 4,47 di oggi, lunedì 20 ottobre e profondità 2,9 chilometri. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppia Scossa Terremoto Campi