Doppia scossa di terremoto nel Campi Flegrei
Due scosse di terremoto si sono verificate nell'area dei Campi Flegrei a poche ore di distanza l'una dall'altra. La prima è stata registrata alle ore 23.57 di domenica 19 ottobre con magnitudo 2.2 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8273, 14.1422 ad una profondità di 2 km. Il secondo sisma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
