Doppia data per Maria Pia Timo a Predappio replica In tutti i sensi
Il Teatro delle Forchette presenta una nuova replica dello spettacolo comico di Maria Pia Timo, “In tutti i sensi”, in programma domenica 16 novembre alle ore 16 al Teatro Comunale di Predappio. Il nuovo monologo di Maria Pia Timo si muove con ironia tra spunti medico-scientifici e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
