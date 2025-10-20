Dopo Succession Brian Cox debutta alla regia
Dopo il successo della serie Succession in cui ha interpretato il patriarca Logan Roy, ispirato a Rupert Murdoch, il 79enne Brian Cox ha debuttato dietro la macchina da presa con il film Glenrothan, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. "Alla mia età non avrei mai pensato di dirigere un film. Ma ho pensato “questa sarà l’unica occasione che ho di farlo per il cinema“, per il teatro ho già diretto ma farlo per il grande schermo è un gioco completamente diverso", ha detto Cox che ha portato sul grande schermo la storia di due fratelli che si riuniscono dopo oltre 30 anni per salvare la distilleria di whisky di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la sconfitta interna con il Praiatortora, la società riflette sul tecnico. In corsa anche Pascuzzo e Morelli per la successione - facebook.com Vai su Facebook
“Dopo di noi”: l'esenzione dall'imposta per gli atti di successione e di donazione si applica anche a quelli mortis causa? - Imposta sulle successioni e sulle donazioni / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Interpello - X Vai su X
Dopo “Succession“. Brian Cox debutta alla regia - Dopo il successo della serie Succession in cui ha interpretato il patriarca Logan Roy, ispirato a Rupert Murdoch, il ... Segnala msn.com
Succession, Brian Cox scrive una lettera dopo il finale: "La migliore esperienza lavorativa di sempre" - Ci sono momenti nella storia della televisione che hanno la forza di ... Riporta comingsoon.it
Succession, Brian Cox soddisfatto della quarta stagione critica Il Trono di Spade: "Non sapevano cosa stavano facendo" - Brian Cox ha lanciato una frecciatina agli autori de Il Trono di Spade ricordando quanto l'ottava e ultima stagione della serie avesse fatto arrabbiare i fan. Secondo comingsoon.it