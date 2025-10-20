Dopo otto anni di assenza la leggenda del cinema è in sala dal 6 novembre
D aniel Day-Lewis, leggenda del cinema con tre premi Oscar, torna sul grande schermo dopo otto anni di assenza con Anemone, il film diretto dal figlio Ronan Day-Lewis. Un progetto che unisce talento familiare e introspezione psicologica, presentato nella sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma, in sala dal 6 novembre. Anche Daniel Day-Lewis e De Niro a Roma per il festival “Alice nella Città” X Leggi anche › Festa del Cinema di Roma 2025: il primo red carpet è in total black per le star italiane Daniel Day-Lewis torna in scena nel film del figlio. Dopo aver annunciato nel 2017, al termine delle riprese di Il filo nascosto, l’intenzione di abbandonare il cinema, Daniel Day-Lewis aveva lasciato il pubblico orfano del suo talento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
