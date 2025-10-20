Dopo Napoli e Roma anche la Juve va ko | il Milan si prende la vetta

Tempo di lettura: 4 minuti Il Milan non sbaglia, batte la Fiorentina in rimonta e si porta al comando della classifica della serie A superando il terzetto composto da Inter, Napoli e Roma. A San Siro è decisivo Rafael Leao che prima pareggia i conti dopo il gol di Gosens, poi nel finale segna il rigore (dopo l’intervento della Var e a lungo contestato dai viola) che vale i tre punti per la vetta della classifica. Per la Fiorentina è crisi profonda, ora è terz’ultima in classifica e la panchina di Stefano Pioli, inevitabilmente traballa. Cresce il Como. Nico Paz oscura Yildiz nella sfida tra talenti emergenti, e i lariani si lanciano all’inseguimento delle posizioni Champions e apre ufficialmente la crisi della Juventus che, dopo cinque pareggi, trova la prima sconfitta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo Napoli e Roma anche la Juve va ko: il Milan si prende la vetta

