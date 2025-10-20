Dopo Macfrut nuovo progetto per Renzo Piraccini presenta ' Italian agrifood technology for Africa'

Cesenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esperienza di Macfrut una nuova sfida per Renzo Piraccini. Giovedì 23 ottobre in modalità streaming verrà presentato 'Italian agrifood technology for Africa', un progetto che mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

