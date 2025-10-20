Dopo Macfrut nuovo progetto per Renzo Piraccini presenta ' Italian agrifood technology for Africa'

Dopo l’esperienza di Macfrut una nuova sfida per Renzo Piraccini. Giovedì 23 ottobre in modalità streaming verrà presentato 'Italian agrifood technology for Africa', un progetto che mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

