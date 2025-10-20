Dopo l’oro olimpico sono andata in tilt Pensavo di farcela da sola poi sono sbottata | la confessione di Alice D’Amato
“Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. Ho scoperto un’altra me che non conoscevo”. Il buio dopo un successo storico. Il 5 agosto 2024 Alice D’Amato ha scritto una pagina leggendaria della ginnastica artistica e dello sport italiano, vincendo la medaglia d’oro nella trave ai Giochi olimpici di Parigi: era stato il primo storico successo individuale alle Olimpiadi. A distanza di più di un anno, nel corso di un’intervista a Domani, la giovane ginnasta ha rivelato il crollo dopo il traguardo storico. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprofondata in un buio profondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
