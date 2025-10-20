Dopo l’omicidio dell’autista del pullman di tifosi un minuto di silenzio nel prossimo turno del basket di A2 | anche a Brindisi Ieri sera la sassaiola contro l' automezzo di sostenitori di Pistoia
Di seguito il comunicato: Si è tenuto questo pomeriggio, in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Il Consiglio è stato riunito d'urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo. Nell'esprimere nuovamente le proprie profonde e sentite condoglianze alla famiglia Marianella, il presidente Petrucci ha ribadito che coloro che hanno assaltato il pullman "di sicuro non sono tifosi, sono delinquenti.
Le forze dell'ordine hanno portato in Questura nella notte 12 persone, tra cui un minorenne. Si indaga per omicidio volontario aggravato dopo la morte di Raffaele Marianella a seguito di una sassaiola contro il bus dei tifosi di Pistoia
