Dopo l’omicidio dell’autista del pullman di tifosi un minuto di silenzio nel prossimo turno del basket di A2 | anche a Brindisi Ieri sera la sassaiola contro l' automezzo di sostenitori di Pistoia

Di seguito il comunicato: Si è tenuto questo pomeriggio, in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Il Consiglio è stato riunito d'urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo. Nell'esprimere nuovamente le proprie profonde e sentite condoglianze alla famiglia Marianella, il presidente Petrucci ha ribadito che coloro che hanno assaltato il pullman "di sicuro non sono tifosi, sono delinquenti.

