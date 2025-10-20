Dopo la bomba a Ranucci vorrei proprio sapere che ne pensa la rubrica Andrea’s version del Foglio
Dopo quanto accaduto a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, molti hanno ricordato un pessimo episodio giornalistico di parecchi anni fa, quando una rubrica de Il Foglio, Andrea’s version (così in inglese, che fa tanto giornalismo anglosassone molto figo e obiettivo) nei giorni dello tsunami si era rammaricata che Ranucci, pur presente nei luoghi della tragedia, non ne fosse stato travolto. Ora, quel lugubre augurio era una cosa di tale stupidità che si potrebbe anche dimenticare, se ogni volta che quel quotidiano pubblica simili porcherie io non riesco a dimenticare che lo fa con i nostri denari (e non sono contributi volontari, come quelli che il governo ora propone a banche e assicurazioni, sono soldi presi direttamente dalle nostre tasche). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
