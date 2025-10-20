Dopo il maxi incendio che cosa hanno trovato sui balconi e respirato i residenti

L’aria era diventata irrespirabile, le persone che a quell’ora rincasavano o chi si affacciavano alla finestra per vedere che cosa stava andando a fuoco e da dove proveniva l’alta colonna di fumo hanno raccontato che si sentiva un forte odore, molto fastidioso, che arrivava fin in gola. C’è chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it