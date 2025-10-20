Dopo il maxi incendio che cosa hanno trovato sui balconi e respirato i residenti
L’aria era diventata irrespirabile, le persone che a quell’ora rincasavano o chi si affacciavano alla finestra per vedere che cosa stava andando a fuoco e da dove proveniva l’alta colonna di fumo hanno raccontato che si sentiva un forte odore, molto fastidioso, che arrivava fin in gola. C’è chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
INCENDIO MB: LE ORDINANZE Dopo le raccomandazioni precauzionali, a seguito dei sopralluoghi degli enti competenti, il sindaco di Cortona ha emanato le ordinanze con le prescrizioni da adottare (per i proprietari del sito colpito dall'incendio e per la po - facebook.com Vai su Facebook
In fiamme la sottostazione di #Veshkaima: l’incendio dopo un attacco con i #droni - X Vai su X
Dopo il maxi-incendio. ReSo pronto a riaprire per la raccolta alimenti - Il magazzino è pronto, fresco di vernice e ancora per qualche giorno resterà vuoto. Secondo msn.com
Perugia, spento dopo 12 ore il maxi incendio di rifiuti. Scattano le indagini: le fiamme dall'interno. «Lavare i cibi prima di consumarli». Riaprono le scuole - Spento alle cinque di lunedì, dopo 12 ore di lavoro continuo ed instancabile da parte dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati nell'arco di due turni e tante autobotti arrivate ... Come scrive ilgazzettino.it
Maxi incendio all’Adriatica Bitumi: "Convocato il tavolo in Prefettura. Devo tutelare i cittadini di Colli" - "Dopo il vasto incendio, che ha colpito lo stabilimento della Adriatica Bitumi di via dell’Artigianato a Colli del Tronto ho chiesto al Prefetto un tavolo tecnico per valutare le condizioni di sicurez ... Riporta msn.com