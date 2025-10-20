A lle otto del mattino, qualcosa online ha cominciato a non funzionare. Non si riusciva più ad accedere a Snapchat, Duolingo non caricava le lezioni, Alexa non rispondeva, Zoom non si apriva. Anche Fortnite, Canva e Roblox erano fuori uso. In pochi minuti, la rete ha cominciato a segnalare un problema diffuso, la cui causa, subito un mistero, è diventata presto conosciuta: si trattava di guasto di Amazon Web Services, meglio noto come AWS, la gigantesca piattaforma cloud che alimenta gran parte del mondo digitale. Impiegati digitali? In un’azienda danese ne arrivano 5 generati con l’IA X Leggi anche › Pagamenti digitali: i consigli e le app per essere sicuri ed evitare le truffe Amazon Web Service: un guasto che ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il guasto che ha bloccato app, siti e servizi bancari, i sistemi ritornano lentamente alla normalità. I primi segnali di miglioramento arrivano anche in Italia, ma persistono accessi instabili su diverse piattaforme