dopo i due sold out nelle prime date di amsterdam eros ramazzotti annuncia il nuovo album

Dopo aver conquistato Amsterdam con i due eventi unici del World Tour Gala Premiere di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome che hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori, Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album. Il 21 novembre uscirà in tutto il mondo Una Storia ImportanteUna Historia Importante, il sedicesimo lavoro in studio nella doppia versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A. Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment ) disponibile da oggi in preorder. Una Storia ImportanteUna Historia Importante sarà disponibile in tanti speciali formati.

