Dopo i due sold out nelle prime date di Amsterdam Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato Amsterdam con i due eventi unici del  World Tour Gala Premiere  di venerdì   17 e sabato 18 ottobre allo  Ziggo Dome che hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori, Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album. Il 21 novembre uscirà in tutto il mondo  Una Storia ImportanteUna Historia Importante,   il sedicesimo lavoro in studio nella doppia versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A. Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment ) disponibile da oggi in preorder.  Una Storia ImportanteUna Historia Importante  sarà disponibile in tanti speciali formati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo i due sold out nelle prime date di Amsterdam, Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album

