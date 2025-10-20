Dopo di noi Tra musica e solidarietà

CASSANO MAGNAGO (Varese) Una serata ricca di emozioni quella vissuta sabato al Teatro Auditorio di Cassano Magnago. Musica e solidarietà unite in un evento organizzato con il patrocinio del Comune e il coordinamento di Alessandro Casarin, ex direttore della Tgr Lombardia, a sostegno dell’ Associazione Familiari Persone Disabili. I fondi raccolti saranno destinati dall’Afdp al restauro di Villa Cagnola, con il meritevole obiettivo di realizzare una “Casa dopo di noi“ per accogliere persone con grave disabilità quando non avranno più accanto i genitori, garantendo loro l’adeguata assistenza di personale qualificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

