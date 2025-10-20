Dopo di Noi il nuovo Playmobil col volto di Nico Acampora sostiene i progetti di autonomia per i ragazzi con autismo
Nei ristoranti già aperti, quelli di Cassina de’ Pecchi e Monza, i ragazzi imparano a gestire una cucina, prendere ordini in un contesto sicuro e guidato. Il progetto CasAUTentica vuole creare sempre più spazi per sperimentare la vita indipendente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
