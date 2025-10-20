Dopo di Noi il nuovo Playmobil col volto di Nico Acampora sostiene i progetti di autonomia per i ragazzi con autismo

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei ristoranti già aperti, quelli di Cassina de’ Pecchi e Monza, i ragazzi imparano a gestire una cucina, prendere ordini in un contesto sicuro e guidato. Il progetto CasAUTentica vuole creare sempre più spazi per sperimentare la vita indipendente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

dopo di noi il nuovo playmobil col volto di nico acampora sostiene i progetti di autonomia per i ragazzi con autismo

© Vanityfair.it - «Dopo di Noi», il nuovo Playmobil col volto di Nico Acampora sostiene i progetti di autonomia per i ragazzi con autismo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dopo Nuovo Playmobil Volto