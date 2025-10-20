Donna ruba un portafoglio in piazza Unità il proprietario la blocca | arrestata

Una donna ruba un portafoglio in piazza Unità, il proprietario la insegue e la blocca, poi i carabinieri la portano in carcere. È successo sabato 18 ottobre, poco prima di mezzanotte. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di un’amica del ragazzo, che dopo il furto si era lanciato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

