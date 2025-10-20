Donna precipita dal settimo piano di una palazzina di via Isonzo | choc in centro a Civitanova l?ipotesi del suicidio

Corriereadriatico.it | 20 ott 2025

CIVITANOVA Una donna di 56 anni è morta dopo essere precipita dal settimo piano. A trovare il corpo straziato dal violentissimo impatto, è stato un operatore del Cosmari nella.

donna precipita dal settimo piano di una palazzina di via isonzo choc in centro a civitanova lipotesi del suicidio

© Corriereadriatico.it - Donna precipita dal settimo piano di una palazzina di via Isonzo: choc in centro a Civitanova, l?ipotesi del suicidio

