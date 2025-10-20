Donna precipita dal settimo piano di una palazzina di via Isonzo | choc in centro a Civitanova l?ipotesi del suicidio
CIVITANOVA Una donna di 56 anni è morta dopo essere precipita dal settimo piano. A trovare il corpo straziato dal violentissimo impatto, è stato un operatore del Cosmari nella. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Tragedia nel centro storico di #Napoli. Una donna è morta dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio in vico delle Nocelle, a pochi passi da via Salvator Rosa. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 nella parte più stretta del vicolo: la vittima è caduta - facebook.com Vai su Facebook
Precipita col parapendio nell’entroterra di Genova, donna in gravi condizioni - X Vai su X
Bra, donna precipita dal quarto piano: 70enne in codice rosso - Oggi a Bra, poco dopo le 14, una donna di circa 70 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo, finendo violentemente al suolo. giornalelavoce.it scrive
Trovata morta in strada: è caduta dal settimo piano - Tragedia a Civitanova, la vittima è una donna di circa cinquant’anni. Secondo ilrestodelcarlino.it
Precipita mentre fa le pulizie, 68enne muore a Scandicci - Secondo una prima ricostruzione, la donna stava pulendo i vetri dell'abitazione quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo sull'asfalto. Segnala rainews.it