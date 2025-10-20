Donna italiana muore a Istanbul dopo una liposuzione

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milena Mancini, imprenditrice di 56 anni originaria di Isola Liri, in provincia di Frosinone, è morta dopo un intervento chirurgico a Istanbul. La donna si è sottoposta a una liposuzione all’ospedale universitario locale, ma durante l’intervento è finita in terapia intensiva. Dopo venti giorni è morta. Come riportato da Repubblica, che cita informazioni che non hanno avuto una conferma diretta delle fonti sanitarie della città turca, Mancini avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco. La 56enne era un’agente immobiliare, figlia di Alvaro Mancini, industriale e fondatore di Indexa Spa. Lascia due figlie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

donna italiana muore a istanbul dopo una liposuzione

© Lettera43.it - Donna italiana muore a Istanbul dopo una liposuzione

Altre letture consigliate

donna italiana muore istanbulDonna italiana muore a Istanbul dopo una liposuzione - Milena Mancini, originaria di Isola Liri, aveva 56 anni. Secondo msn.com

donna italiana muore istanbulMuore a 50 anni dopo un intervento estetico a Istanbul: 20 giorni di agonia per Milena Mancini - L'imprenditrice, figlia del fondatore di Indexa SpA, è rimasta in terapia intensiva per venti giorni dopo una complicanza avuta durante un intervento di liposuzione nella metropoli turca ... Si legge su rainews.it

donna italiana muore istanbulImprenditrice muore dopo una liposuzione ad Istanbul - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ricoverata dopo un imprevisto avvenuto ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Italiana Muore Istanbul