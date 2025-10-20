Donna italiana muore a Istanbul dopo una liposuzione
Milena Mancini, imprenditrice di 56 anni originaria di Isola Liri, in provincia di Frosinone, è morta dopo un intervento chirurgico a Istanbul. La donna si è sottoposta a una liposuzione all’ospedale universitario locale, ma durante l’intervento è finita in terapia intensiva. Dopo venti giorni è morta. Come riportato da Repubblica, che cita informazioni che non hanno avuto una conferma diretta delle fonti sanitarie della città turca, Mancini avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco. La 56enne era un’agente immobiliare, figlia di Alvaro Mancini, industriale e fondatore di Indexa Spa. Lascia due figlie. 🔗 Leggi su Lettera43.it
