Donald Trump ha chiesto alla Regina Camilla pettegolezzi su Meghan Markle

Donald Trump pettegolo e irrispettoso del protocollo reale. A un mese dalla sua visita di Stato a Londra emerge un dettaglio alquanto curioso. Pare che il Presidente americano abbia tentato di estorcere dettagli e curiosità su Meghan Markle alla Regina Camilla. Quest’ultima, com’è noto, non ha mai avuto un buon rapporto con la moglie del Principe Harry. Secondo i beninformati la Regina non ha mai gradito troppo il comportamento poco regale della Duchessa di Sussex e le varie accuse che l’ex attrice ha mosso all’istituzione e ai Windsor hanno finito per irritare ancora di più la moglie del Re. Trump chiede di Meghan Markle, la risposta di Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Donald Trump “ha chiesto alla Regina Camilla pettegolezzi su Meghan Markle”

