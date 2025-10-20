Don Francesco Cristofaro presenta Luce sul mio Cammino al Festival del Sud Valentia in Fest
Appuntamento speciale questa sera alle 19:45 al Valentianum, nella suggestiva Sala “Scrigno di Vetro”, dove don Francesco Cristofaro sarà protagonista di un incontro inserito nel programma del Festival del Sud – Valentia in Fest. Durante l’evento, il sacerdote e scrittore presenterà il suo ultimo libro, “Luce sul mio Cammino”, opera che intreccia fede, testimonianza e riflessione personale, offrendo al pubblico un messaggio di speranza e di fiducia. A moderare l’incontro sarà Roberto Cosentino, che dialogherà con don Cristofaro sui temi centrali del volume e sul percorso umano e spirituale che lo ha ispirato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
