Domenica a rischio | La forza di una Donna rischia la sospensione A cosa prestare attenzione

Brutte notizie in vista per gli appassionati di “La forza di una donna”: secondo i palinsesti provvisori di Canale 5, la puntata prevista per domenica 26 ottobre potrebbe saltare del tutto. Nella fascia pomeridiana, al posto della soap turca, sarebbe prevista la messa in onda di uno speciale d’intrattenimento, lasciando quindi Bahar e la sua famiglia fuori programmazione per almeno una settimana. Una possibilità che ha già mandato in allarme i fan, abituati a ritagliarsi la domenica pomeriggio proprio per seguire la loro serie preferita. La scelta, ancora non ufficiale, sarebbe collegata al tentativo di rafforzare il blocco domenicale con programmi italiani di punta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#weathersicily | #MeteoSicilia: ?avviso rischio idrogeologico per #domenica 19 #ottobre 2025 emanato dalla Protezione Civile ? Maggiori info - facebook.com

Appicca un incendio al distributore di benzina a Venezia: donna 50enne rischia la vita - La donna ha cosparso di benzina dei cartoni e ha dato fuoco, venendo avvolta dalle fiamme. Si legge su ilfattoquotidiano.it

La Forza di una donna, le anticipazioni di oggi domenica 14 settembre - Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, domenica 14 settembre, vediamo dove eravamo rimasti. gazzetta.it scrive

La forza di una donna, cambia il palinsesto: sospesa la domenica e ridotta in settimana - Da domenica 28 settembre Maria De Filippi tornerà a presidiare la domenica pomeriggio di Canale 5 con la nuova edizione di Amici, prevista dalle 14 alle 16. Si legge su it.blastingnews.com